  2. فلسطينيات
  3. الاستيطان والمستوطنات

الاحتلال يعلن عن شق شارع التفافي حوارة لتوسيع الاستيطان

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 17:14

الاحتلال يعلن عن شق شارع التفافي حوارة لتوسيع الاستيطان
عصابة مستوطنين في منطقة مستوطنة "يتسهار" جنوبي نابلس (أرشيف)
عرب ٤٨

أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف، اليوم الثلاثاء، أنه بدأت، أمس، أعمال لتجريف وشق شارع التفافي على بلدة حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية ويوصل إلى المستوطنات بهدف توسيعها.

وأضاف سموتريتش في بيان أن هذا الشارع الالتفافي يوصل بين مستوطنة "تبواح" ومستوطننة "يتسهار"، وأنه "من هذه المرحلة، يتوقع تقدما سريعا وناجعا لتحسين سفر سكان السامرة (أي المستوطنين) من حيث السلامة والأمن، وسيشكل محورا رئيسيا بالنسبة لمستوطنات ظهر الجبل" أي تلك الواقعة في قلب الضفة الغربية. ويشار إلى أن مستوطنة "يتسهار" تعتبر معقل غلاة المستوطنين المتطرفين.

وقال سموتريتش أنه يتوقع الانتهاء من شق هذا الشارع الالتفافي في العام 2023، وأن "توسيع الاستيطان في ظهر الجبل مثلما في النقب والجليل هو رأس الحربة للصهيونية. وعندما تأسست الدولة تم تحديد الحدود في المكان الذي مرّ فيه المحراث، واليوم في المكان الذي تعمل فيه الجرافة من أجل توسيع الاستيطان".

واعتبر رئيس مجلس مستوطنات السامرة، يوسي داغان، أن شق الشارع الالتفافي "يتوقع أن يغير وجه الاستيطان، ويحول مستوطنات ظهر الجبل إلى مكان بالإمكان الوصول إليهوأكثر مركزية. وسنستمر بالعمل من أجل تعزيز وتوسيع البنى التحتية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الطريق نحو مليون مستوطن في السامرة (شمال الضفة)".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الضفة الغربية
#استيطان
#شارع التفافي
#حوارة
#بتسلئيل سموتريتش

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

56 إصابة إثر مواجهات مع جيش الاحتلال في الأغوار الشمالية
56 إصابة إثر مواجهات مع جيش الاحتلال في الأغوار الشمالية

2020-02-25

نتنياهو يعلن بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1
نتنياهو يعلن بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1

2020-02-25

تهدئة في غزة: "ملتزمون ما التزم الاحتلال"
تهدئة في غزة: "ملتزمون ما التزم الاحتلال"

2020-02-25

الأكثر قراءة

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

2020-02-24
غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

2020-02-24
كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

2020-02-24
المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-24
540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-02-24