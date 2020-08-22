اعتداءات وانتهاكات للمستوطنين في مسافر يطا ونابلس

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، رعاة الأغنام، وقطعوا أشجار الزيتون في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوبي الخليل، فؤاد العمور، إن "مستوطني ‘ماعون‘ المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا هاجموا رعاة الماشية بمنطقة ‘الثعلة‘، وطردوهم ومنعوهم من رعاية مواشيهم في المنطقة".

وأضاف أن مستوطني "متسبي يائير وسوسيا" المقامتين على أراضي المواطنين شرقي مسافر يطا، قطعوا وحطموا المئات من أشجار الزيتون بمنطقة تومين تعود ملكيتها للمواطن بركات مر.

وفي سياق متّصل وضع مستوطنون، السبت، بيتا متنقلا على أراضي يانون التابعة لبلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن "مستوطنين وضعوا بيتا متنقلا جنوب شرق يانون قرب مستوطنة ‘777‘ المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة المسماة جبل عبد الله".

وفي سياق منفصل أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطيني غالب العباسي من مدينة القدس المحتلة، على هدم أساسات منزله المبنية منذ 8 سنوات، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، بأن سلطات الاحتلال أجبرت العباسي على هدم أساسات منزله الواقع في حي كرم الشيخ، وتبلغ مساحته 160 مترا، لتجنب دفع الغرامات الباهظة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، حال تنفيذه عملية الهدم.

وأشار تايه إلى أن "سلطات الاحتلال قد أخطرت صاحب المنزل قبل نحو أسبوع، بوقف العمل في محيط المكان".

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت منذ مطلع العام الجاري نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم، وآخر غير محدد.