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إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعيّة

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 16:15

إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعيّة
كفر قدوم اليوم (فيسبوك)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

أصيب أربعة فلسطينيين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة، ما أدى لإصابة 3 شبان ومصور الوكالة الفرنسية الصحفي جعفر شتية بالرصاص "المطاطي" ووصفت جروحهم بالطفيفة، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، الجمعة، أصيب فلسطينيّون بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت "وفا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كفر قدوم
#مسيرة
#باب الزاوية
#الخليل

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