"انتهاكات المستوطنين المتصاعدة تتم بدعم من جيش الاحتلال"

في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" مع مدير البحث الميداني في "بتسيلم"، كريم جبران، صباح اليوم الثلاثاء، قال إن "انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة والمتصاعدة في الفترة الأخيرة تأتي في إطار حملة كبيرة ممنهجة، تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي، لفرض وقائع جديدة في الساحة".

وأضاف جبران "هذه الاعتداءات تتم بدعم من جيش وحكومة الاحتلال للمستوطنين، ومواقفهم المتطرفة تجاه المواطنين وممتلكاتهم".

وصعّدت عصابات المستوطنين من اعتداءاتها في عدد من القرى والبلدات في عدة مناطق من الأراضي المحتلة عام 1967 بحماية من جيش الاحتلال.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة، مراد شتيوي، للإذاعة، إن "هذه الاعتداءات تأتي في إطار التصعيد الاستعماري ضد شعبنا وممتلكاته، مشددا على ضرورة أن تكون هناك ردة فعل جماعية توازي المخاطر التي طالت المواطنين ومحالهم ومنازلهم ومركباتهم".

وأعلن شتيوي أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ستقوم بسلسلة من الفعاليات لحماية الأراضي حيث نجحت المقاومة الشعبية في إزالة بؤر استيطانية، عبر حملة تم اطلاقها في عصيرة الشمالية تتمثل بزراعة اشجار الزيتون في المناطق المهددة بالاستيلاء، بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير سياج لحماية هذه المناطق، وأيدي عاملة ووسائل ري لرعاية الأشتال.