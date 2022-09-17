مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

هدّد مستوطنٌ، اليوم السبت، شخصا فلسطينيا من بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وقام باحتجازه مستخدما سلاحه أداة للترويع والاعتداء.

وأفاد الناشط أحمد صلاح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "مستوطنا اعترض مركبة المواطن علاء عمر ابو غليون (43 عاما)، أثناء توجهه إلى أرضه في منطقة ‘عين القسيس‘ غربا، وأجبره تحت تهديد السلاح على النزول، وقام باحتجازه".

ويُذكر أن هذه المنطقة تشهد منذ فترة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، تتمثل بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، عدا عن إغلاق الطرق الزراعية.

وفي سياق منفصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب الأراضي الزراعية وسط وشمال شرق قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن "جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق غزة فتحت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية في منطقة المغازي وحي الزيتون وسط وشمال شرق مدينة غزة، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم".

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مركبة للصرف الصحي، شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى عرقلة عملها.