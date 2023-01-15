لإقامة "بؤر استيطانية": مستوطنون يجرفون أراض بالقدس والأغوار

قام مستوطنون صباح اليوم الأحد، بتسييج مساحات واسعة من الأراضي بخربة الفارسية في الأغوار الشمالية، فيما واصل مستوطن أعمال التجريف والحفر، لليوم الثاني على التوالي، في أراض تابعة لقريتي قلنديا ورافات قضاء القدس.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن أعمال التسييج التي يقوم بها المستوطنون تجري في منطقة احمير بالفارسية، وتأتي استكمالا لأعمال البناء وتسييج الأراضي التي استولوا عليها قبل حوالي 8 أشهر.

وتشهد منطقة الفارسية انتهاكات متكررة من المستوطنين، ويتزامن ذلك مع مشروع إقامة مدرسة ومرافق استيطانية على أراضي الخربة، والذي شرع "مجلس المستوطنات" بتنفيذه منذ شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، حيث تم تجريف 30 دونما من أراضي الخربة وتسييجها لهذا الغرض.

وفي محافظة القدس، يواصل مستوطن أعمال التجريف والحفر، لليوم الثاني على التوالي، في أراض تابعة لقريتي قلنديا ورافات.

وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة الجدار والاستيطان أمير داود، في اتصال هاتفي مع "وفـــــا"، إن أعمال التجريف تجري في أراض تقدر مساحتها بـ225 دونما، بهدف إقامة بؤرة زراعية استيطانية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأراضي التي يقوم المستوطن بتجريفها تقع غرب مطار قلنديا ضمن المناطق المصنفة "ج"، ودأب مزارعون من قرية قلنديا على زراعتها منذ عقود، بموجب عقود استئجار من الحكومة الأردنية قبل عام1967.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال استولت على 113435 دونما من الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وصادقت على 114 مخططا استيطانيا، أقيمت من خلالها 2220 وحدة استيطانية خلال عام 2022.