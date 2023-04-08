الاحتلال يصادق على 543 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها، اليوم السبت، إن عدد الوحدات الاستيطانية التي صادق الاحتلال عليها تبلغ 543 وحدة، مؤكدة أن المخططات الهيكلية للمستوطنات، استهدفت محافظتي رام الله ونابلس.

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 6 مخططات هيكلية استيطانية جديدة لأغراض توسعة مجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تضمنت بناء حيين استيطانيين جديدين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان لها، اليوم السبت، إن عدد الوحدات الاستيطانية التي صادق الاحتلال عليها تبلغ 543 وحدة، مؤكدة أن المخططات الهيكلية للمستوطنات، استهدفت محافظتي رام الله ونابلس.

وأضافت الهيئة أن هناك مخططا آخر لتوسعة مستوطنة "ورد يريحو" الجاثمة على أراضي عقبة جبر والنبي موسى في محافظة أريحا، بواقع 5 وحدات استيطانية على مساحة دونمين.

وجرى المصادقة على مخطط هيكلي بهدف إجراء توسعة داخل مستوطنة "طنا عمريم" المقامة على أراضي خربة زنوتا في محافظة الخليل، بواقع 68 وحدة استيطانية، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن مخططات أخرى استهدفت أراضي قرى مسحة في محافظة سلفيت لصالح مستوطنة "عيتس افرايم"، لبناء 5 وحدات استيطانية على مساحة دونمين.

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال تنتهك كل الأعراف والشرائع الدولية التي جرمت الاستيطان، مشددة أن إجراء هذا النوع من التغييرات الدائمة على الأرض المحتلة، مدعومة بالصمت الدولي وبازدواجية معايير يجري العمل بها في العالم.

واعتبرت أن دولة الاحتلال ماضية في مخططاتها الاستيطانية، القاضية بتفتيت الأرض وعزل الفلسطينيين في معازل سكانية صغيرة محاصرة بتجمعات استيطانية كبيرة.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان.