ردا على عملية "عيلي": بؤرة استيطانية جديدة قرب نابلس

ونصبت مجموعة من المستوطنين بحراسة ومرافقة قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مبكرة من فجر اليوم الخميس، 6 بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس وسنجل شمال رام الله، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

أقامت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن الشرقية وسنجل قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ونصبت مجموعة من المستوطنين بحراسة ومرافقة قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مبكرة من فجر اليوم الخميس، 6 بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس وسنجل شمال رام الله، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

وأفاد أصحاب الأراضي، بأن جرافات الاحتلال جرفت أرضا في المنطقة الواقعة على الطريق جنوب اللبن الشرقية، لتهيئتها لإقامة البؤرة الاستيطانية، على بعد 2كم من مكان عملية "عيلي" التي نفذها الشهيدان مهند شحادة وخالد صباح الاثنين الماضي.

يشار إلى أن المنطقة المحيطة ببلدات سنجل وترمسعيا واللبن الشرقية، محاصرة بأكثر من سبع بؤر استيطانية متلاصقة فوق تلال البلدات الثلاث، إضافة إلى مستوطنات "عيلي" و"معالي ليفونه" و"شيلو"، لتشكل بذلك تكتلا استيطانيا ضخما وسط الضفة الغربية، والذي يعد فاصلا بين شمالها وجنوبها.

يأتي ذلك، فيما صعدت عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال من العدوان على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ه، حيث استشهد، الأربعاء، 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، إذ شن المستوطنون سلسلة هجمات في عدد من المناطق تركزت في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس.

شن مستوطنون مجموعة من الهجمات في عدد من المحافظات أبرزها كان في بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله والبيرة، ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيا بالرصاص الحي بينها خطيرة، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال.

وهاجم نحو 400 مستوطن البلدة، وأحرقوا 30 منزلا، وأكثر من 30 مركبة، واستشهد شاب وأصيب 13 فلسطينيا برصاص الاحتلال.

كما هاجم مستوطنون، بلدة بيتين وكسروا زجاج عدد من المركبات ومنازل المواطنين، ومحال تجارية، ورشق المستوطنون مركبات على الشارع الالتفافي فوق بلدة دير دبوان، ما أدى لتحطيم زجاج مركبة، وأطلقوا النار في الهواء.

كما أحرق مستوطنون عددا من مركبات الفلسطينيين، وهاجموا محلات تجارية في بلدة اللبن الغربية، كما حطموا المركبات المتواجدة على الشارع الرئيسي.