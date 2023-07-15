مستوطنون يضخون مياها عادمة بأراض فلسطينية

"مستوطنو ‘بيتار عيليت‘ المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرى نحالين ووادي فوكين وحوسان، ضخوا مياها عادمة في أراضي منطقة ‘عين فارس‘، التي تضم ينبوع مياه، ومزروعة بأنواع مختلفة من المحاصيل"

ضخ مستوطنون، اليوم السبت، مياها عادمة في أراض زراعية ببلدة نحالين، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطني "بيتار عيليت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرى نحالين ووادي فوكين وحوسان، ضخوا مياها عادمة في أراضي منطقة "عين فارس"، التي تضم ينبوع مياه، ومزروعة بأنواع مختلفة من المحاصيل.

وأضاف بريجية أن مستوطني "بيتار عليت" يتعمدون دوما ضخ المياه العادمة في تلك المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث البيئة في المكان.

ويواصل المستوطنون ممارسة أعمالهم الإرهابية بحماية من جيش الاحتلال.

وكانت قد أُزيلت بؤرة استيطانية من أراضي بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، بعد مواجهات عنيفة خاضها الفلسطينيون مع المستوطنين المتواجدين في المنطقة، ما أدى إلى انسحابهم من أراضي البلدة أيضا.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن "فعاليات شعبية وجماهيرية بدأت على الأراضي منذ اللحظة الأولى التي أقام فيها المستوطنون البؤرة، واستشهد إثرها الشاب عبد الجواد صالح يوم الجمعة الماضي، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي الرصاص المباشر عليه، خلال المواجهات التي اندلعت على أراضي القرية".