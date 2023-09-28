سلفيت: اقتلاع مئات الأشجار وتجريف 40 دونما للتوسع الاستيطاني

جرفت قوات الاحتلال، 40 دونما من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واقتلعت نحو 300 شجرة زيتون وعنب وتين تعود ملكيتها لورثة أبناء الحاج عزات نمر سعيد.

اقتلع مستوطنون صباح اليوم الخميس، 35 شجرة زيتون، في بلدة حارس غرب سلفيت بالضفة الغربية، فيما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف 40 دونما من أراضي كفر الديك واقتلاع 300 شجرة.

وأفادت مصادر محلية في بلدة حارس، أن مستوطني "نتافيم"، اقتلعوا 35 شجرة الزيتون يزيد عمرها عن 10 سنوات وقاموا بسرقتها، في أرض عائلة خالد عقل.

وجرفت قوات الاحتلال، 40 دونما من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واقتلعت نحو 300 شجرة زيتون وعنب وتين تعود ملكيتها لورثة أبناء الحاج عزات نمر سعيد.

وأفاد راتب عزات وهو أحد الورثة: بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة المسماة خلة الحرامية، وقامت باقتلاع وتكسير ما يزيد على 300 شجرة زيتون وأشجار معمرة أخرى، مثل العنب والتين، وأزالت سلاسل حجرية ودمرت طريقا داخلية.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 142 اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم في شهر آب/أغسطس الماضي، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.