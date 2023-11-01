الاتحاد الأوروبي يحذر من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي في بيان: "قد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة ويسبب معاناة لا توصف للمجتمعات المحلية، هناك احتياج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة". وشدد البيان على "ضرورة حماية" الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة الجناة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الأربعاء، أن "الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون اليهود" على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، محذرا من خروج الوضع عن السيطرة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

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وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن تزايد "إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية أدى إلى مقتل العديد من المدنيين وإجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.

وأضاف: "قد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة ويسبب معاناة لا توصف للمجتمعات المحلية، هناك احتياج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة". وشدد البيان على "ضرورة حماية" الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة الجناة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تزامنا مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة لليوم 26.

واستشهد 3 شبان وأصيب اثنين آخرين بحالة خطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء لمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مدير مستشفى الرازي في مدينة جنين فواز حماد، عن استشهاد الشاب ينال حمران من قرية الهاشمية غرب جنين، متأثرا بإصابته الخطيرة في رأسه برصاص الاحتلال، خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، حيث استشهد أيضا وئام الحريري ومحمد جرار.

وكان الشاب حمران، قد أصيب برصاص الاحتلال لدى تواجده قرب مستشفى خليل سليمان الحكومي، وجرى نقله إلى مستشفى الرازي، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا.