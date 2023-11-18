مستوطنون بزيّ عسكري يهاجمون فلسطينيين بمسافر يطا والاحتلال يمنع أهالٍ من قطف الزيتون

قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، إن عددا من المستوطنين بلباس عسكري هاجموا مساكن المواطنين في منطقة قويويص بمسافر يطا، واعتدوا بالضرب على المواطنين خالد موسى النجار (70 عاما)، وجبريل موسى النعامين.

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، واستولوا على معداتهم.

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وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، إن عددا من المستوطنين بلباس عسكري هاجموا مساكن المواطنين في منطقة قويويص بمسافر يطا، واعتدوا بالضرب على المواطنين خالد موسى النجار (70 عاما)، وجبريل موسى النعامين.

وأوضح الجبور، أن المواطن النجار كان قد تعرض لاعتداءات سابقة من قبل المستوطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا بيوت المواطنين، وخربوا ممتلكاتهم، واستولوا على معداتهم، مشيرا إلى اعتداءات يومية تطال خرب وقرى مسافر يطا، تهدف إلى ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في قرية الساوية جنوب نابلس من قطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين في المنطقة الشرقية من القرية على مغادرة أراضيهم، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون.

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المزارعين.

وكذلك منعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مواطنين من قطف ثمار الزيتون في بلدة نحالين وقرية كيسان في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المطارسيه" شمال نحالين وسط إطلاق الرصاص، وأجبرت المزارعين على إخلاء أراضهم وحذرتهم من العودة مرة أخرى إلى المنطقة.

وأضاف بريجية، أن الاحتلال منع المواطنين في قرية كيسان شرقا، ومواطنين من عائلات أبو دية، والداوري، وعوض الله، من قطف الزيتون في أراضيهم الواقعة غرب الشارع الرئيس، وعلى مقربة من مستوطنة "إيبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين.