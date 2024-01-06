الضفة الغربية: بؤر استيطانية تزداد "بشكل غير مسبوق"

سجلّت "السلام الآن" أيضًا "رقمًا قياسيًا" يتمثل بـ"18 طريقًا جديدًا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".

ذكرت حركة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

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واستنادًا إلى التقرير، أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية خلال "الأشهر الثلاثة للحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة.

وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة سجلّت "السلام الآن" أيضًا "رقما قياسيا" يتمثل بـ"18 طريقًا جديدًا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".

وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في غزة "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)" من الضفة الغربية.

إلى ذلك، قالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية هذا الأسبوع إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقمًا قياسيًا عام 2023. وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضًا 1225 هجومًا شنها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.