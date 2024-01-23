مستوطنون يضرمون النيران بمعرض سيارات قرب رام الله

"أسفر الحريق عن وقوع أضرار في 12 مركبة، موضحا أن خسائره وصلت نحو 180 ألف دولار أميركي"

أضرم مستوطنون، فجر الثلاثاء، النار في معرض سيارات يملكه فلسطيني شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال عزيز حامد مالك المعرض، إن "مجموعة من المستوطنين أحرقوا معرضه الواقع في بلدة بيتن القريبة من رام الله". وأشار إلى أن الحريق "أسفر عن وقوع أضرار في 12 مركبة، موضحا أن خسائره وصلت نحو 180 ألف دولار أميركي".

وبين حامد أن معرضه "تعرض عدة مرات لاعتداءات المستوطنين في الأشهر السابقة".

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و250 آخرين.

وارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية، إلى 6220 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 25 فلسطينيا، فجر الثلاثاء.

أفاد بذلك بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير. وقالت المؤسستان: "ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من 6220".