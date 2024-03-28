إسرائيل ضاعفت الاستيلاء على أراضي الضفة خلال عام 2023

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياستها الممنهجة للاستيلاء والسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتضاعف في العام 2023 من حجم الأراضي المسلوبة، بحسب المعطيات التي كشف عنها الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

كشف الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضاعفت الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق.

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وفي تقرير صدر عنه اليوم، قال المركزي للإحصاء إن السلطات الإسرائيلية استولت في العام 2023 على 50 ألفا و526 دونما، مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال العام 2022.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام الماضي 32 أمرا بوضع اليد على حوالي 619 دونما، و4 أوامر استملاك لحوالي 433 دونما.

كما صدر أمران باعتبار 515 دونما "أراضي دولة"، بالإضافة إلى 4 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية استولت بها على 48,959 دونما، حسب التقرير.

وشدد الجهاز على أن الاستيلاء على الأراضي "يأتي ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على كافة أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية".

وأفاد بأن "عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية 2022، بلغ في الضفة الغربية 483 موقعا".

وبيَّن أنها "تتوزع بواقع 151 مستوطنة، و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها أحياءً تابعة لمستوطنات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعا تشمل مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال".

وقال إن عدد المستوطنين في الضفة بما فيها مدينة القدس الشرقية، بلغ 745 ألفا و467، بمعدل حوالي 23 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

ونشر جهاز الإحصاء تقريره بعد أيام من الكشف عن مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية، عبر تخصيصها واعتبارها "أراض إسرائيلية".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى بناء مئات الوحدات الاستيطانية على هذه الأراضي، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف.