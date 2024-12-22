مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية

أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، بأن عددا من المستوطنين أحضروا جرارا زراعيا وصهريج مياه وأعلافا، وحوالي 30 رأسا من البقر، وشرعوا ببناء بؤرة جديدة غرب بردلة.

أقام مستعمرون، اليوم الأحد، بؤرة استيطانية جديدة في سهل قاعون، غربي قرية بردلة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، بأن عددا من المستوطنين أحضروا جرارا زراعيا وصهريج مياه وأعلافا، وحوالي 30 رأسا من البقر، وشرعوا ببناء بؤرة جديدة غرب بردلة.

وأضاف أن المستوطنين أقاموا البؤرة على مقربة من حاجز عسكري لقوات الاحتلال، أقيم قبل حوالي شهرين.

وتنتشر في الأغوار الشمالية أكثر من 8 بؤر استيطانية أغلبها زراعية، يستولي من خلالها المستوطنون على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية، ويعتدون على رعاة الماشية الفلسطينيين، ويسرقون مواشيهم، ويداهمون خيامهم، في محاولة لإجبارهم على ترك المراعي.

وفي سياق متصل، أقام مستوطنون، 14 بؤرة استيطانية جديدة، جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكر منسّق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوبي الضفة الغربية، راتب الجبور، أن "المستوطنين أقاموا تلك البؤر قرب المستوطنات في المنطقة الواقعة بين بلدتي مسافر يطا ويطا، جنوبي الخليل".

وأضاف أن "’شبيبة التلال’، هم من يعملون بشكل أساسي على إقامة البؤر ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، بدعم من حكومة الاحتلال"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن "شبيبة التلال، استولوا مؤخرا على أراضٍ فلسطينية شرقي يطا، محاذية لمستوطنة "سوسيا"، وقاموا بحراثتها ووضع سياج حولها، وهي تعود لعائلات أبو صويلح والجبور وغيرها".