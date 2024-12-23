7 بؤر استيطانية جديدة بالضفة بمناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية

أقام مستوطنون، بحماية من جيش الاحتلال، 29 بؤرة استعمارية تركزت في محافظة الخليل بـواقع 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك وربط بؤر بمستعمرات قائمة.

أقامت الجمعيات الاستيطانية خلال الأشهر الستة الماضية 7 بؤر استيطانية في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت حركة "السلام الآن"، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني إن المستوطنين أقاموا 7 بؤر استيطانية جديدة، في الضفة الغربية المحتلة.

وأقيمت البؤر الاستيطانية في المنطقة (ب)، خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة، علما أن 5 من هذه البؤر تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم، وأن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراض تعود ملكيتها لقرية عين يبرود.

أما البؤرة الاستيطانية الأخرى، كما جاء في بيان الحركة الإسرائيلية، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية ترمسعيا.

وجراء إقامة البؤر الاستيطانية فأن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم.

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، 16,663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، مستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على الشعب الفلسطيني من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون، بحماية من جيش الاحتلال، 29 بؤرة استعمارية تركزت في محافظة الخليل بـواقع 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستوطنين وربط بؤر بمستعمرات قائمة.

وشرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية وحولتها إلى مستوطنات أو أحياء سكنية تتبع لمستوطنات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين.