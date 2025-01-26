إسرائيل تخطر بهدم قرية النعمان في بيت لحم

القرية تتكون من 45 منزلا مراد هدمها، بذريعة عدم الترخيص، وتحذير من مخطّط إسرائيلي لضم أراضي القرية إلى بلدية القدس المحتلة.

أخطرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، سكان قرية النعمان (خلة النعمان)، الواقعة على حدود مدينتي القدس وبيت لحم، بهدم جميع منازل القرية، تمهيدا لضمها إلى حدود مدينة القدس المحتلة.

وذكر مدير مكتب هيئة شؤون الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، أن "موظفين في بلدية القدس التابعة للاحتلال، اقتحموا القرية برفقة قوات الاحتلال، وقاموا بتوزيع إخطارات على السكان بهدم 45 منزلًا في القرية، وهي تمثل مجموع المنازل فيها".

وحذر بريجية من مخطط إسرائيلي لضم أراضي القرية إلى بلدية القدس المحتلة.

("وفا")

وقال رئيس مجلس قرية النعمان، جمال الدرعاوي، قوله إن "قرارات الهدم جاءت بذريعة عدم الترخيص، علما بأن القرية مبنية قبل عام 1948، وآخر منزل بني عام 1993".

وأضاف الدرعاوي أن "سياسة الاحتلال تهدف إلى تهجير سكان القرية، وضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار الدرعاوي إلى أن "القرية تتكون من المنازل الـ45 المراد هدمها، مساحتها 1500 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) وعدد سكانها 150، ومنازلها مشيدة من الحجر القديم".

ووفق توثيق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، هدم الجيش الإسرائيلي 1058 منشأة فلسطينية في المنطقة "ج" خلال 2024، منها 192 منزلا مأهولا.

وأشار المكتب إلى أن عمليات الهدم تلك أدت إلى تهجير 860 فلسطينيا وتضرر نحو 38 ألفا آخرين خلال الفترة نفسها.