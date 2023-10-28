"الأغذية العالمي": غزة تحتاج لـ 40 شاحنة يوميًا

غزة كانت تتلقى حوالي 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يوميًا قبل 7 أكتوبر بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز.

أوضح برنامج "الأغذية العالمي" أن قطاع غزة يحتاج لدخول 40 شاحنة يوميًا، على أقل تقدير، "من أجل يتمكن من توسيع نطاق عملياته وتوفير المساعدات الغذائية لـ1.1 مليون شخص في الشهرين المقبلين".

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يشار إلى أنه، وحتى ظهر أمس الجمعة، لم يزد العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، قبل 22 يومًا، عن 84 شاحنة، أي بمعدل 4 شاحنات فقط يوميًا، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وكررت "الأغذية العالمية" في بيان، الجمعة، التنبيه من أن "الأوضاع الكارثية التي يواجهها مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة قد تتفاقم بسبب النقص الحاد في الوقود، والذي يهدد بتوقف المساعدات الغذائية وعمليات الإغاثة الأخرى داخل القطاع".

كما وشدد البرنامج (مقره روما)، على أنه بدون إمدادات وقود إضافية، "لن تتمكن المخابز التي تعمل مع برنامج الأغذية العالمي من إنتاج الخبز"، لافتًا إلى أنه في حال توقفها عن العمل فإن ذلك سيكون "ضربة موجعة لآلاف الأسر".

وأوضح البرنامج، في بيانه، أن سكان القطاع "يحتاجون إلى تقديم المساعدات بشكل مستمر وبمستوى يتماشى مع الاحتياجات الهائلة لتخفيف المعاناة وتمكين إيصال المساعدات الضرورية للحياة".

ولفت إلى أن "الوقود ليس ضروريًا للمخابز فقط، ولكن أيضا للشاحنات التي تقوم باستلام وإيصال الإمدادات الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح، إلى جانب أهميته للمستشفيات ومحطات ضخ وتحلية المياه".

تجدر الإشارة، في السياق، إلى أن غزة كانت تتلقى حوالي 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يوميًا قبل 7 أكتوبر الجاري، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز.

ولليوم الـ22 على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة في إطار عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين من المدنيين تحت الأنقاض وركام البنايات والمنازل السكنية المدّمرة بفعل القصف.