الحرب على غزة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع في القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 9061 شهيدا منهم 3760 طفلا و2326 سيدة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

تواصلت الغارات والقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنه سُجل ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات من الجرجى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إثر سسلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبا.

وأكدت ارتقاء عدد من الشهداءوإصابة المئات جراء الغارات المتواصلة على مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، نقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 9061 شهيدا منهم 3760 طفلا و2326 سيدة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: إن "العدوان أسفر أيضًا عن إصابة 32 ألف مواطن".