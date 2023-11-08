تخللتها اشتباكات ومواجهات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتهم وإخضاع قاطنيها لتحقيقيات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات، وحولت العشرات من المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال العشرات من الفلسطينيين بينهم 3 نساء وصحفيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتهم وإخضاع قاطنيها لتحقيقيات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات، وحولت العشرات من المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل قرب نابلس واعتقلت والدة وزوجة الأسير مؤمن ريحان بعد مداهمة منزل العائلة في البلدة، إضافة لاعتقال لميس أبوعرقوب من بلدة خرسا قضاء الخليل بعد اقتحام منزل عائلتها والعبث بمحتوياته والاعتداء على والدها بالضرب.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفيَين عامر أبو عرفة ومحمد الأطرش بعد اقتحام منزليهما في مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في أنحاء مختلفة بالضفة، حيث تصدى المسلحون لقوات الاحتلال المقتحمة بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

في مخيم بلاطة قضاء نابلس، اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، وداهمت منزل المطارد لؤي الرمحي، واعتقلت والده للضغط عليه لتسليم نفسه، علما بأنه تم اعتقال شقيقه قبل أيام لذات السبب.

وفي مخيم عقبة جبر بأريحا، اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وشنت حملة مداهمات لعدد من المنازل، حيث انسحب جيش الاحتلال تحت صليات رصاص المسلحين، دون تسجيل حالات اعتقال.

واندلعت اشتباكات في مخيم عين السلطان بأريحا، ألقى خلالها المسلحون قنابل محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا، واعتقلت الشابين زيد خليفة أبو عرة، ومحمد هاني غنام، بعد اقتحام البلدة من عدة جهات.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في البلدة تخللها تبادل إطلاق نار بين قوات الاحتلال ومسلحين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة بأعداد كبيرة جدا من الجنود، ترافقهم آليات وجرافات وخبراء متفجرات.

وشرعت قوات الاحتلال بهدم الجدران الداخلية لمنزل الفتى الاسير محمد الزلباني في المخيم.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة عناتا شمال القدس، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة العيزرية.