تخللتها اشتباكات وإصابات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق خلف إصابات برصاص الاحتلال وحالات اختناق جراء الغاز المدمع، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاعتقالات في محافظات الخليل، ورما الله، ونابلس، وقلقيلية، وجنين، خلال تم اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وكذلك إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد وكذلك المنطقة الشرقية بمدينة نابلس من حاجز بيت فوريك، وبلغ عن اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال التي تتمركز قبالة مخيم بلاطة وتنشر قناصة في المنطقة الشمالية من المخيم، فيما اندلعت مواجهات في عدة مناطق في نابلس.

واندلعت مواجهات واشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية تل، واحتجزت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، واعتدت على طاقمها بالضرب.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس، واعتقلت المحرر مراد أبو هديب من منزله في مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت الشاب صهيب بدرساوي بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر القديم والاعتداء عليه بالضرب المبرح وإسالة الدماء من رأسه.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الجريح علاء دويري بعد اقتحام منزله بمدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة منزل دويري بعد محاصرته في حي الظهر بمدينة قلقيلية، وفتشت المنزل ودمرت محتوياته.

ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة في منطقة دائرة السير وحي القرعان ومنطقة صوفين بقلقيلية، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي، فيما استهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منازل عائلة بنات بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، واعتقلت 13 فلسطينيا، بينهم 9 عمال من قطاع غزة.

وقام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب المبرح على الشاب إياد بنات داخل منزله وأمام أطفاله وعائلته، قبل أن يتم اعتقاله.

وداهمت قوات الاحتلال مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في مدينة يطا، واستولت على كامل المعدات والأجهزة داخل المقر ونقلتها بشاحنة عسكرية.

وأصيب شابان بالرصاص الحي بالقدم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة يطا.

كما داهمت قوات الاحتلال مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل، واستولت على المقتنيات وأجهزة الحاسوب والملفات، وأغلقت مبنى الإدارة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت الأسير المحرر مهند كميل بعد مداهمة منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما قضاء رام الله، واعتقلت الشابين إيليا البرغوثي وباسل سامر البرغوثي، كما اعتقلت الشقيقين علاء وطارق عبد الله الريماوي للضغط على شقيقهما لتسليم نفسه.

ودارت اشتباكات خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر في اريحا واعتقال شابين.