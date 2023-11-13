حرب غزة: غارات ومعارك ضارية وحصار متواصل للمستشفيات

يشهد محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الذي خرج عن الخدمة رسميا، معارك ضارية، في الوقت الذي أطلق جنود الاحتلال قنابل فسفورية كثيفة جدا على محيط مستشفى القدس غرب غزة، بينما يواصل الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

في الوقت الذي جددت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، وإحكام الاحتلال حصاره للمستشفيات في غزة، تتواصل المعارك الضارية بين المقاتلين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ38.

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ويشهد محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الذي خرج عن الخدمة رسميا، معارك ضارية، في الوقت الذي أطلق جنود الاحتلال قنابل فسفورية كثيفة جدا على محيط مستشفى القدس غرب غزة، بينما يواصل الاحتلال غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأسفرت سلسلة الغارات والقصف المدفعي الذي طال مناطق مختلفة في القطاع باستشهاد العشرات، وكذلك تسجيل عشرات الإصابات المتفاوتة، حيث طال القصف مناطق مأهولة في بلدة القرارة، وخانيونس، وبني سهيلا.

إلى ذلك، يستمر نزوح مئات العائلات من سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب، هربا من الغارات الإسرائيلية الشديدة على الشمال ومدينة غزة.

تشير تقديرات أممية إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أدت إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون نسمة، ما تسبب بكوارث غذائية، وصحية، وبيئية.

يأتي ذلك، فيما ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي أكثر من 11 ألفا و187 فلسطينيا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28 ألفا، بحسب ما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.