حرب غزة: معارك ضارية والاحتلال ويواصل استهداف المستشفيات

قصفت طائرات الاحتلال بشكل عنيف المناطق الغربية لمستشفى المعمداني بمدينة غزة، وألقت قنابل الفوسفور في المكان، ما أدى لانقطاع الكهرباء في أجزاء من المستشفى بسبب تضرر خلايا الطاقة الشمسية، وعدم وجود وقود.

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ39، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مناطق مأهولة في مناطق متفرقة في القطاع خلفت عشرات الشهداء والإصابات.

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يأتي ذلك، فيما واصلت قوات الاحتلال استهداف المستشفيات في غزة وحصارها ومنع الإغاثة والمعدات الطبية عن المستشفيات والمراكز الطبية التي خرجت عن الخدمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وتعرض شمال القطاع على مدار الليلة الماضية وساعات الفجر الأولى، إلى أحزمة نارية من الطيران الإسرائيلي، والقصف المدفعي، مع اشتداد الاشتباكات البرية.

وقصفت طائرات الاحتلال بشكل عنيف المناطق الغربية لمستشفى المعمداني بمدينة غزة، وألقت قنابل الفوسفور في المكان، ما أدى لانقطاع الكهرباء في أجزاء من المستشفى بسبب تضرر خلايا الطاقة الشمسية، وعدم وجود وقود.

ودارت معارك ضارية بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال في عدة محاور بالقطاع،

وذكرت معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء الفلسطينيون ارتفع لأكثر من 11200 شهيد، بينهم ما يزيد عن الـ 4600 طفل و3100 سيدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.