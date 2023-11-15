الرئيس الفلسطيني: أولوياتنا هي وقف العدوان على غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن الأولويات هي وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن مستقبل قطاع غزة كمستقبل الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على أن الحل من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن الأولوية التي تعمل السلطة الفلسطينية على تحقيقها هي "وقف العدوان" الإسرائيلي على غزة، معتبرا أن الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع المحاصر "وصمة عار في جبين من يدعمون ويوفرون الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل".

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جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 35 لإعلان الاستقلال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقال عباس إن"الحرب العدوانية التي نتعرض لها، هي حرب على الوجود الفلسطيني، وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية هوية الأرض وهوية الإنسان".

وأضاف أن الحرب على غزة "حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان"، وتابع "نحن نواجه معا حربًا عدوانية همجية، وحرب إبادة مفتوحة يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية".

واعتبر أن الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر "مذبحة تنفّذها دولة الاحتلال أمام سمع العالم وبصره، من أجل كسر إرادتنا واجتثاث وجودنا الوطني في أرضنا"، مشددا على أن "أولوياتنا الأولى الآن، ونعمل عليها بكل ما أوتينا من طاقة، هي وقف العدوان الهمجي على شعبنا، وحماية هذا الشعب من المزيد من سفك الدماء".

وأعرب عن رفضه "كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم"، واصفا إياها بـ"المخططات الشيطانية التي لا تخفى علينا"، ومعتبرا أنها "أصبحت مكشوفة مفضوحة ينطق بها بعض قيادات الاحتلال بلا خجل، لكننا أفشلناها دائماً، وسنظل نتصدى لها بكل بأس، ففلسطين هي وطننا الوحيد الذي لا نرضى به بديلاً".

وتابع "إذا كان هناك من يجب أن يرحل عن أرضنا فهو الاحتلال، والاحتلال فقط".

وقال "سوف تكون أشلاء أطفالنا الذين تمزقهم صواريخ هذا العدوان الإسرائيلي، ودماء نسائنا ورجالنا الذين تغتال آمالهم وحياتهم قذائف جيش العدوان، لعنة على الاحتلال وعلى من يقف خلفه أو يسكت عن جرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

وأكد عباس أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وهو ضمن مسؤوليتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس". وأضاف "لقد رفضنا بكل قوة، وسنظل نرفض دائما كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم".

وشدد على أن "أولوياتنا الأولى الآن، والتي نعمل عليها بكل ما أوتينا من طاقة، هي وقف العدوان الهمجي على شعبنا، وحمايته من المزيد من سفك الدماء".

وأضاف "سنظل نؤكد ذلك دائما، إن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق من خلال الاحتلال والعدوان والحلول العسكرية والأمنية، بل من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين".

ولليوم الـ40، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.