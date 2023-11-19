تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وبلدة بيت ساحور ومخيم الدهيشة للاجئين، ومدينة الخليل، بالإضافة لمخيم بلاطة للاجئين وبلاطة البلد شرقي نابلس، ومدينة ومخيم جنين وبلدة قباطية، ومدن: قلقيلية وطوباس، ومدينتي رام الله والبيرة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالبت عددا من الفلسطينيين.

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واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وبلدة بيت ساحور ومخيم الدهيشة للاجئين، ومدينة الخليل، بالإضافة لمخيم بلاطة للاجئين وبلاطة البلد شرقي نابلس، ومدينة ومخيم جنين وبلدة قباطية، ومدن: قلقيلية وطوباس، ومدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا قبل أن تعتقل العشرات من الفلسطينيين، وتحولهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي فتحي اتكيدك بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، وشابا مجهول الهوية من مخيم قلنديا، بالإضافة للشاب نمر مرعي عقب اقتحام منزله بحي خروبة في مدينة جنين.

وطالت الاعتقالات 6 أشقاء من حي خلة الصوحة في مدينة جنين، وهم: محمود وأحمد وإسماعيل وخليل وحمزة ورائد عويس، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلتهم والعبث بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد الله هزاع بني عودة، أحمد أمجد بشارات، وسيم سليمان بني عودة، وعاطف زايد بني عودة، خلال اقتحام بلدة طمون قضاء طوباس.

ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في بلدة طمون، أعقبه انسحابا للاحتلال من البلدة بعد اقتحام استمر عدة ساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد ياسر دراويش وثائر خليل سالم، خلال اقتحام مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في منطقة المرج بمدينة قلقيلية، بالإضافة لاعتقال سيدة للضغط على زوجها لتسليم نفسه، بالإضافة إلى محمود عماد رضوان من بلدة عزون شرقي المدينة، عقب دهم وتفتيش منزل عائلته وتحطيم محتوياته.

وجرفت آليات الاحتلال النصب التذكاري للشهيد الدكتور عبد الله أبو تين داخل أسوار المستشفى الحكومي في مدينة جنين، وصرح الشهداء في مخيم بلاطة، بالإضافة لأعمال تجريف وتخريب للشوارع والمنشآت.

ودمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية والشوارع في حي الزهراء في مدينة جنين، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات الفلسطينيين، تزامنا مع إعاقة عمل مركبات الإسعاف في محيط مشفى "ابن سينا الطبي" ومستشفى جنين الحكومي.

وسمعت أصوات انفجارات متتالية في مخيم بلاطة وبلاطة البلد شرقي نابلس. منوهًا إلى أن الاحتلال فجر مركبة مدنية قرب "قبر يوسف" في بلاطة البلد.

وقالت "سرايا القدس- كتيبة قباطية"، في تصريح مقتضب، إنها استهدفت جنود وآليات الاحتلال بالعبوات الناسفة ببلدة قباطية قضاء جنين. تزامنا مع تفجير مقاومون فلسطينيون عبوات محلية الصنع بقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم جنين، تزامنا مع محاولة آلياتها العسكرية الدخول إلى وسط المخيم، بينما ردت مجموعات من المسلحين بإطلاق نار واشتباكات عنيفة.

ودهمت قوات الاحتلال أحياء واد عز الدين، البيادر، الهدف، حي الزهراء، المراح، خروبة، الحي الشرقي، الجابريات، شارع حيفا، وشارع جنين- نابلس، ونصبت حاجزا عسكريا واحتجزت مركبة إسعاف في مدينة جنين.