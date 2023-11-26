يونيسف: إصابات الأطفال جراء حرب غزّة "مروّعة"

أظهر المقطع المصور حالات العديد من أطفال غزة المصابين الذين تم نقلهم من مجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة إلى مستشفى "ناصر" جنوبي غزة.

قال المتحدّث باسم منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر، الأحد، إنّ إصابات الأطفال جرّاء الحرب في قطاع غزّة "مروّعة".

جاء ذلك في مقطع مصوّر من أحد مشافي جنوبيّ قطاع غزّة، نشرته المنظّمة على حسابها عبر منصّة "إكس".

وأظهر المقطع المصوّر حالات العديد من أطفال غزّة المصابين الّذين تمّ نقلهم من مجمّع "الشفاء" الطبّيّ بمدينة غزّة إلى مستشفى "ناصر" جنوبيّ غزّة.

وقال إلدر خلال المقطع المصوّر: "أعتذر لعرض هذه الصور المروّعة للأطفال الجرحى في غزّة، لكن بما أنّه على الأطفال أن يتحمّلوا هذا، فمن الضروريّ أن يرى العالم ماذا يتعرّض إليه أطفال غزّة".

وتابع قائلًا: "تحدّثت إلى أحد العاملين الصحّيّين حول التحدّيات الّتي يواجهونها في علاج الجرحى".

وشدّد أنّ "يونيسف ووكالات الأمم المتّحدة الأخرى، تقوم بالتعاون مع جمعيّتي الهلال الأحمر الفلسطينيّ والمصريّ، بتوصيل الإمدادات الطبّيّة الطارئة والغذاء والمياه إلى المجتمعات المحلّيّة في غزّة".

والجمعة، دخلت حيّز التنفيذ هدنة إنسانيّة مؤقّتة لـ4 أيّام قابلة للتمديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة بوساطة قطريّة مصريّة أميركيّة.

ولمدّة 48 يومًا حتّى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة خلّفت 14 ألفًا و854 شهيدًا فلسطينيًّا، بينهم 6 آلاف و150 طفلًا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة.