الحرب على غزة: قصف كثيف واشتباكات في محاور عدة

واصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، غاراته وقصفه بشكل كثيف على مناطق مختلفة من القطاع، واقتُرفت مجزرة جديدة في مخيم جباليا، شمالي القطاع، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

واصل الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، غاراته وقصفه بشكل كثيف على مناطق مختلفة من القطاع، واقتُرفت مجزرة جديدة في مخيم جباليا، شمالي القطاع، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات في محاور عدة بالقطاع، كما نفذت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود ومستوطنات "غلاف غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ اندلاعها يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية اللحظة إلى 15 ألفا و207 شهداء (70% منهم من الأطفال والنساء)، وارتفاع عدد الجرحى إلى 40 ألفا و652 إصاباتهم متفاوتة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 7 آلاف و500 مفقود تحت الأنقاض.