100 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح السبت

دخلت 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر السبت؛ حسبما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وقالت الجمعية في بيان لها "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني السبت 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح".

وأضافت أن "الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية واحتوت على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن معبر رفح الحدودي يعمل السبت "بشكل طبيعي"، نافيا "الشائعات" التي تتحدث عن إغلاق المعبر.

جاء ذلك في بيان بعد ساعات من صدور بيان عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت فيه إن "إسرائيل أبلغتها بمنعها دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بدءا من الجمعة وحتى إشعار آخر".

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين حركة "حماس" وإسرائيل أنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.