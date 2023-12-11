اعتقالات وإصابات بمواجهات واشتباكات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وخلال المداهمات اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، حيث عاث بها خرابا، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأصيب شاب، برصاص قوات الاحتلال، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام بلدة بيتونيا، قضاء رام الله.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بيتونيا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي بالقدم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال أبو رداحة، وطارق نادر البياع، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما. كما داهمت قوات الاحتلال مدرسة ذكور بيتونيا، وعدة منازل في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت وتحليق طائرات مسيرة في الأجواء، كما اعتلى الجنود أسطع عدد من البنايات في الحي، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حيي بطن الهوى الذي استولت على مركبة فيه، والطيرة بمدينة رام الله، كما اقتحمت القوات، بلدة بيرزيت، وقرية شقبا غربا، وبلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة بيت أولا.

واقتحمت قوة كبيره من جيش الاحتلال، البلدة وداهمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية ومدرسة الأقصى التابعة لها، وصادرت أجهزة الحاسوب ومعدات وملفات خاصة بها وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وأصيب رجل إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على منازل الفلسطينيين في مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكا دار بين مسلحين وقوات الاحتلال المتمركزة في النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم.

واستهدفت مجموعة مسلحة النقطة العسكرية بوابل من الرصاص، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص باتجاه المنازل والمركبات في حي خلة العامود القريب من النقطة المستهدفة.

ونقلت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة لرجل (59 عاما) بشظايا رصاص الاحتلال بالقدم، أثناء تواجده داخل منزله في خلة العامود.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة وتنفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف الشبان، فيما اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشابة آية تيسير القواسمي بعد اقتحام منزلها في مدينة أريحا.

واستهدف شبان قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة ببيت لحم، فيما استهدف إطلاق نار آليات الاحتلال في أطراف مخيم بلاطة خلال التصدي للقوات المقتحمة للمخيم.