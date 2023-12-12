الحرب على غزة: معارك محتدمة وسط تواصل الغارات الإسرائيلية

يأتي تكثيف الغارات الإسرائيلية على القطاع والتي وصلت إلى مناطق في رفح جنوب القطاع، في ظل احتدام المعارك الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، ما دفع مزيدا من السكان المدنيين للنزوح جماعيا، وسط أوضاع إنسانية وصحية مزرية.

واصل الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 67، حيث طالت الغارات والقصف المدفعي المناطق المأهولةK وخلفت عشرات الشهداء ومئات الإصابات غالبيتهم العظمى من المدنيين.

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ويأتي تكثيف الغارات الإسرائيلية على القطاع والتي وصلت إلى مناطق في رفح جنوب القطاع، في ظل احتدام المعارك الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، ما دفع مزيدا من السكان المدنيين للنزوح جماعيا، وسط أوضاع إنسانية وصحية مزرية، ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية.

ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف محيط المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية، فيما تستمر الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال في عدة محاور، خصوصا في خانيونس، جنوبا.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن 1.9 مليون شخص، أي 85 % من سكان غزة، نزحوا قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات الإسرائيلية، ويصفون أوضاع معيشتهم في المناطق الجنوبية التي يتركزون فيها بأنها لا تطاق.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 18,205 شهداء و49,645 إصابة، فيما استشهد، أمس الإثنين، 208 أشخاص وأصيب 416 آخرون ولا يزال عدد كبير من الضحايا الأنقاض، وفقا لآخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة.