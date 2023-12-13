الحرب على غزة: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة أسمائهم إلى 444 واشتباكات بمحاور التوغل

في اليوم الـ 68 للحرب على غزة، جدد الطيران الإسرائيلي قصفه وغاراته على مناطق متفرقة في خانيونس، جنوبي القطاع، حيث شمل القصف عددا من الأحياء السكنية ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة.

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 444 منذ بدء معركة طوفان الأقصى بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في وقت تتواصل الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات من جيش الاحتلال في محاور التوغل البري وخاصة في منطقة خانيونس.

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وفي اليوم الـ 68 للحرب على غزة، جدد الطيران الإسرائيلي قصفه وغاراته على مناطق متفرقة في خانيونس، جنوبي القطاع، حيث شمل القصف عددا من الأحياء السكنية ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة.

يأتي ذلك، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مقتل 9 جنود بينهم قائد كتيبة 13 من لواء "غولاني" في كمين لمقاتلي حماس في حي الشجاعية، إضافة إلى مقتل جندي آخر وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

ومنذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل 115 عسكريا إسرائيليا، بحسب اعتراف المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي آخر إحصائية معلنة لوزارة الصحة في قطاع غزة، أفادت بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 18 ألفا و412 شهيدا، بالإضافة لقرابة الـ 50 ألف إصابة منذ بداية الحرب على غزة.