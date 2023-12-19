اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل أسير في عقربا

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة، حيث قامت باعتقالات طالت العشرات جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

يتهم الأسير بني فضل، بقتل مستوطنَين في عملية إطلاق نار في حوارة(Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالبت العشرات، فيما فجر قوات الاحتلال منزل الأسير أسامة بني فضل (20 عاما)، في بلدة عقربا قضاء نابلس.

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واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة، حيث قامت باعتقالات طالت العشرات جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وشملت الاقتحامات قرية كفر اللبد قضاء طولكرم، حيث اندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدة عنبتا، وفي بلدة يعبد قضاء جنين، اندلعت مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة ودهم منازل فيها.

وفي محافظة الخليل اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي بني نعيم وصوريف، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي نحو الشبان.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في بلدتي بني نعيم وصوريف وفتشت مركبات للفلسطينيين ودققت في هويات أصحابها، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدة بيت أُمر.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا من عدة محاور، وبالتزامن اقتحمت قوات خاصة بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال قريتي الولجة وزعترة في بيت لحم وصادرت مركبات فلسطينية.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عقربا في ساعة متأخرة من الليل، وحاصرت منزل الأسير أسامة بني فضل الذي يقع ضمن بناية مكوّنة من 3 طوابق.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بالبلدة، ما أدى لإصابة 14 فلسطينيا بحالات اختناق.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عبيدة أوس بني فضل، وعلاء سعود طه، وذلك عقب دهم منزلهما في البلدة.

وتتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير بني فضل، بقتل مستوطنَين في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، في 19 آب/أغسطس الماضي.

وبعد 100 يوم من المطاردة، تخللها عمليات اقتحام متكررة لمنزل عائلته، واعتقال عدد من أفراد عائلته والتحقيق معهم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي "بني فضل" في عملية عسكرية وصفت بالمعقدة، بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن حاصر الاحتلال منزلا في حارة الدمج بمخيم جنين.

وكان بني فضل، يدرس في سنته الثانية في قسم هندسة الميكانيك بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، وكان منتميًا للكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة حماس.