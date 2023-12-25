الحرب على غزة: مجازر جديدة ومعارك محتدمة في محاور التوغل

تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما تجري معارك ضارية في عدة محاور وخاصة في خانيونس، والبريج، والنصيرات، والمغازي، حيث بلغ تكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى، بعد غارات إسرائيلية مكثفة.

في اليوم الـ80 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل الطيران الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، الغارات المكثفة على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية قصف المربعات السكنية، ما اسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة غالبيتهم من المدنيين وجلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

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ونفذ الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات وقصف مدفعي متواصل على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فيما قصفت الطائرات الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما تجري معارك ضارية في عدة محاور وخاصة في خانيونس، والبريج، والنصيرات، والمغازي، حيث بلغ عن تكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى، بعد غارات إسرائيلية مكثفة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة، وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 489 جنديا وضابطا منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بينهم 156 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20424 شهيدا و54036 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 166 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 384 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في القطاع.