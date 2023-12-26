الاحتلال يعتقل القيادية خالدة جرار

تعد جرار أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.

جرار اعتقلت عدة مرات لدى سلطات الاحتلال (Getty Images)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر الثلاثاء، خالدة جرار، القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

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واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية فجرا، وداهمت منزل جرار، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.

وتعد جرار أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.

وكان الاحتلال قد أفرج عن خالدة جرار في أيلول/سبتمبر 2021 بعد اعتقال دام عامين، ووجه لها تهمة الانتماء لتنظيم الجبهة الشعبية المحظور بأوامر عسكرية إسرائيلية.

واعتقل الاحتلال جرار عدة مرات، وهي عضوة سابقة في المجلس التشريعي وأكاديمية وباحثة في شؤون الأسرى.

وخلال الاعتقال الأخير قبل أعوام، حرمها الاحتلال من الخروج لإلقاء النظرة الأخيرة على ابنتها التي توفيت بصورة مفاجئة نتيجة سكتة قلبية في منزلها.

ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، يشسن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية تزامنا مع العدوان على قطاع غزة، حيث طالت الاعتقالات قرابة 5 آلاف فلسطيني.