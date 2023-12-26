الخارجية الفلسطينية تطالب بإعلان أممي رسمي عن انتشار المجاعة في غزة

الخارجية الفلسطينية: "نطالب الأمم المتحدة الإعلان رسميا عن أن قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بالموت بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض على شعبنا".

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء الأمم المتحدة الإعلان رسميا عن انتشار المجاعة في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.

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وجاء في بيان لها، أن "جميع التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والأممية المختصة بقضية الغذاء والتغذية تفيد بأن المواطنين في قطاع غزة يعانون نقصا عاما وحادا في الغذاء".

وقالت إن "تلك التقارير تؤكد على انتشار الجوع على نطاق واسع بين الأسر الفلسطينية التي تمضي أياما كاملة دون الحصول على أي طعام، وأن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعا".

وتابعت "4 من كل 5 جائعين في العالم يتواجدون في قطاع غزة كما قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأن 95% من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لديهم الحليب والمواد الغذائية وأصبحوا يعانون من سوء التغذية".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "1.9 مليون نازح يتواجدون في مراكز الإيواء يتعرضون لجوعٍ شديد، وأن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية".

وقالت "ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة في هذا الإطار ليس جوعا وتجويعا فقط وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين لخطر الموت جوعاً".

وأضافت الخارجية "وفقا للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة فإن المواطنين في قطاع غزة يتعرضون للمجاعة ومخاطرها وانتشار سوء التغذية، وعليه نطالب الأمم المتحدة الإعلان رسميا عن أن قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بالموت بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض على شعبنا".

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي "بتحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة وكسر الحصار على قطاع".