مواجهات واعتقالات واشتباكات في مناطق متفرقة بالضفة

دارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، حيث قامت مجموعة من المسلحين باستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة والاشتباك معها كذلك، فيما بلغ عن إصابات بينها خطيرة في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

الدمار الذي خلفه الاحتلال في مخيم نور شمس (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات.

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ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، حيث قامت مجموعة من المسلحين باستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة والاشتباك معها كذلك، فيما بلغ عن إصابات بينها خطيرة في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.

وأعلن الهلال الأحمر عن 3 إصابات بالرصاص الحي وصفت إحداها بالخطيرة بعد مواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها، حيث استشهد 6 شبان جراء قصفهم بمسيرة إسرائيلية.

وتمركزت قوات الاحتلال في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه، فيما اقتحمت دوريات الاحتلال الراجلة حي الرشيد في ضاحية ذنابة، ونشرت الكمائن في المنطقة.

وجابت طائرات الاستطلاع سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المخيم، فيما اعتقلت القوات عددا من الشبان واقتدتهم إلى جهة مجهولة.

يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات الفلسطينيين وقصف منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علاء شاهين، عقب مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الدوريات العسكرية قرية تياسير شرق طوباس، وقامت بمداهمة أحد المحلات في القرية وتفتيشه.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا وداهمت عدة منازل خلال اقتحام لبلدة بيت أمر.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم عايد أبو مارية، وداهمت منازل عدد من الفلسطينيين بداعي تفتيشها والتحقيق مع سكانها، عرف من أصحابها: ناصر أبو عايش، ووليد صبارنة، وخالد صبارنة، وحسن الطيط.

واندلعت في بيت أمر مواجهات مع قوات الاحتلال، التي تمركزت في عدة أحياء داخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف، وانتشرت في عدد من أحيائها.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية عين يبرود، شمال شرق محافظة رام الله والبيرة. ووفقا لشهود عيان، فقد داهم جنود الاحتلال منزلا غير مأهول بالسكان في القرية، وأطلقوا قنابل الصوت بكثافة خلال الاقتحام.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عروة مروان علي، بعد دهم منزل ذويه وتخريب محتوياته في قرية كفر قدوم.