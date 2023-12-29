"أونروا": الجيش الإسرائيليّ يطلق النار على قافلة مساعدات

قال مدير شؤون "أونروا" بغزة: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش".

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة "على طريق حدده الجيش".

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" بغزة، توماس وايت، عبر حسابه بمنصة "إكس".

وقال وايت: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش".

وأضاف مدير شؤون "أونروا" أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار".

وشدد وايت على أنه "ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا".

وقالت "أونروا"، أمس الخميس، إن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، حيث أن 40 بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة".

وأضافت أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".

وأكدت أن 150 ألف فلسطيني أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المناطق الوسطى من قطاع غزة "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".