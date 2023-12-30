85 يوما من الحرب على غزة: استهداف مكثف لوسط القطاع

بعد ليلة أخرى من القصف المدمر الذي تركز في وسط القطاع وجنوبه، هرع فلسطينيون، فجر السبت، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع للتعرف إلى جثث الشهداء ذويهم.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، قصفه على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي، ومع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الثالث، وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القاهرة للبحث في مقترح لوقف النار قدمته مصر.

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وبعد ليلة أخرى من القصف المدمر الذي تركز في وسط القطاع وجنوبه، هرع فلسطينيون، فجر السبت، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع للتعرف إلى جثث الشهداء ذويهم.

وحمل مسعفون رجالا ونساء وأطفالا جرحى، وملابسهم ملطخة بالدماء، فيما قُدّمت الرعاية لبعضهم على الأرض.

بينما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية دون هوادة، وصل وفد من حماس إلى القاهرة للبحث في مقترح مصري بشأن وقف النار، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المباحثات.

والمقترح المصري يشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.

وسينقل وفد حماس إلى المصريين "ردّ الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم"، وفق المصدر نفسه.

وأوضح المصدر أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ"طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة برّا وبحرا وجوّا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى21 ألفا و507 شهداء، بالإضافة إلى 55 ألفا و915 مصابا، بحسب ما أكّدت وزارة الصحة في القطاع.

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