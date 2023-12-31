عباس: شعبنا يتعرض لحرب إبادة شاملة والمخطط الإسرائيلي لن يمر

قال إن مخطط إسرائيل "للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، فقطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي لن نتخلى عن شبر واحد منها، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه غزة".

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني يتعرض "لحرب إبادة شاملة"، فيما طالب بعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى دولة فلسطينية؛ وذلك خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ59 لانطلاق الثورة الفلسطينية.

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وأضاف "شعبنا الفلسطيني الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها لقضية إنسانية، في تكرار لنكبة 1948".

وأردف "لكن نقول لهم (الإسرائيليون)، كلما زاد عدوانكم وإرهابكم، ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصرارا في التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة، ولن نقبل بالتهجير من أرضنا مهما كان الثمن تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة "وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ".

وطالب بـ"ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا الذي يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة".

وأضاف أنه "لن نسمح بالتهجير سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية التي تشهد حربا مسعورة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين".

وقال إن مخطط إسرائيل "للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، فقطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي لن نتخلى عن شبر واحد منها، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه غزة".

وعن الخيارات المطروحة، قال الرئيس الفلسطيني إن "الحل الوحيد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، والتوجه لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار 194".