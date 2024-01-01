مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت إيبا قضاء نابلس، وحاصرت أحد المنازل، وطلبت من أحد الشبان، عبر مكبرات الصوت، الخروج وتسليم نفسه.

وداهمت القوات عدة منازل في البلدة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع الأهالي، واعتقلت المواطن المسن خير سماعنة، ونجله عبد القادر خير سماعنة، وسعيد العتيلي، ومحمد نصر شتيوي.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص خلال اقتحامها بيت ايبا.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد ورافات وكفر عين، وداهمت عشرات المنازل، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان في كفر عين.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت محمود الزق، بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة.

وفي محافظة طولكرم، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في جبل العمارنة ببلدة قفين، وحققت ميدانيا مع الأهالي، واعتقلت كلا من خالد عمارنة، وضياء عمارنة، وأحمد عمارنة.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية، واعتقلت الشاب ناصر المرداوي بعد مداهمة منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف سراحنة بعد مداهمة منزله في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، والشاب محمد رأفت حمامرة من بلدة حوسان، كما داهمت عدة منازل في بلدة بيت أمر قضاء الخليل.

وفي محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس، وأغلقت كافة المداخل المؤدية للبلدة، ونفذت حملة مداهمات اعتقلت خلالها عددا من الشبان، وحققت معهم ميدانيا.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط، واستهدف الشبان الحاجز العسكري للاحتلال في البلدة بوابل من الزجاجات الحارقة.