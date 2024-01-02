الحرب على غزة: غارات على خانيونس ومعارك ضارية في محاور التوغل

تضاعفت معاناة مئات الآلاف من النازحين مع الأجواء الباردة والماطرة، في قطاع غزة، حيث دمّرت وأغرقت الأمطار والرياح خيام النازحين في مخيم جباليا.

واصل الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، غاراته على مناطق متفرقة في محافظة يونس، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية في مخيمي المغازي والنصيرات واستهداف محيط مخيمات النازحين، ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

تغطية متواصل على قناة "عرب 48" في تيليغرام

وجددت الزوارق البحرية الإسرائيلية قصف شاطئ دير البلح وسط القطاع، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها بكثافة تجاه شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي اليوم الـ 88 للحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي، ودارت اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية في مختلف محاور التوغل.

يأتي ذلك، فيما تضاعفت معاناة مئات الآلاف من النازحين مع الأجواء الباردة والماطرة، في قطاع غزة، حيث دمّرت وأغرقت الأمطار والرياح خيام النازحين في مخيم جباليا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتكب الجيش الإسرائيلي 13 مجزرة في القطاع، خلفت 156 شهيدا و246 إصابة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 21 ألفا و978 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الجرحى 56 ألفا و697 جريحا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.