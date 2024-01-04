إسرائيل تعتقل 51 أسيرة من غزة في سجن "الدامون" فقط

أكد بيان صدر عن هيئة سؤون الأسرى، أن "51 أسيرة من قطاع غزة يقبعن في سجن الدامون الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ المعطى الواضح لديها في ما يتعلق بأسيرات سجن (الدامون) فقط".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية تعتقل 51 امرأة من قطاع غزة في سجن الدامون، شمالي إسرائيل.

وأكد بيان صدر عنهما، أن "51 أسيرة من قطاع غزة يقبعن في سجن الدامون الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ المعطى الواضح لديها في ما يتعلق بأسيرات سجن (الدامون) فقط".

وأشارت إلى أنّ "المتوفر حول الأسيرات فقط أسمائهن، وبعض المعطيات التي نقلتها أسيرات أفرج عنهن حول أوضاعهن، حيث يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت، ومحتجزات في ظروف مأساوية".

ولفت البيان إلى أن الأسيرات "كما كافة معتقلي غزة لم يتسنّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، حيث يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد أعلن أن الجيش الإسرائيلي اعتقل بالقطاع أكثر من 2600 فلسطيني، بينهم 40 من الطواقم الطبية و8 صحفيين.