الحرب على غزة: معارك واشتباكات واستهداف متعمد للنازحين

تشهد محاور التوغل في محافظة خانيونس وفي الجنوب الشرقي من دير البلح اشتباكات ومعارك ضارية، حيث تخوض فصائل المقاومة الإسلامية اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محوري الزوايدة والمغازي وسط القطاع في ظل محاولته التقدم.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الخميس، يومها الـ 90، فيما كثف الطيران الإسرائيلي من غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية في محافظة خانيونس.

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وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على وسط القطاع واستهدفت مخيمات الإيواء والنازحين بغية إجبارهم على المغادرة والنزوح مجددا باتجاه رفح، حيث أوقعت الغارات عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وتشهد محاور التوغل في محافظة خانيونس وفي الجنوب الشرقي من دير البلح اشتباكات ومعارك ضارية، حيث تخوض فصائل المقاومة الإسلامية اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية على محوري الزوايدة والمغازي وسط القطاع في ظل محاولته التقدم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 22,313 شهيدا والجرحى إلى 57,296 مع تواصل غارات وقصف الجيش الإسرائيلي على المناطق والمنازل المأهولة بالسكان والنازحين في أنحاء القطاع.