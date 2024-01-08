الحرب على غزة: شهداء وإصابات بغارات وسط القطاع ومعارك ضارية بخانيونس

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة، عبر استهداف آليات الاحتلال المتوغلة برا في القطاع، وإطلاق رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية بالجنوب.

واصل الطيران الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارات المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 94، جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية خاصة بمحافظتي رح وخانيونس، وخلفت القصف والغارات عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

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وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة، عبر استهداف آليات الاحتلال المتوغلة برا في القطاع، وإطلاق رشقات صاروخية تستهدف مستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية بالجنوب.

ويأتي ذلك، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن دخول المرحلة الثالثة من الحرب والتوغل البري في القطاع، فيما تدخل الأزمة الإنسانية مرحلة هي الأقسى في تاريخ القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 19 عاما، مع نقص المساعدات الإنسانية وشح المواد الطبية.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفا و835، والمصابين إلى 58 ألفا و416 منذ بدء الحرب، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.