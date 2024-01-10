اقتحامات واعتقالات بالضفة تخللتها اشتباكات ومواجهات

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت الحملة عن اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما قضاء رام الله وضاحية شويكة شمال طولكرم وقرية الشهداء في جنين، والبلدة القديمة في نابلس، البيرة وتقوع ومخيم الجلزون وقرية كفر مالك.

في محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها آليات وجرافات عسكرية مدينة جنين ومخيمها من كافة مداخلها خاصة المدخل الغربي من المخيم وشارع السكة في جنين.

وشرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان في عدة أحياء، كما قام الاحتلال بإطلاق قنابل ضوئية في مخيم جنين.

وشهدت أطراف جنين حشودات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال من الجهات كافة، فيما حلقت طائرات الاحتلال المسيرة والاستطلاعية في سماء المدينة والمخيم.

وتمركزت قوات الاحتلال في أطراف المخيم وحي الزهراء، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات.

ودفع الاحتلال بتعزيزات جديدة من شارع الناصرة، وشرعت جرافاته بتدمير الشوارع والبنية التحتية وعدد من المركبات، كما دمرت البنى في المخيم الجديد.

ودمرت جرافات الاحتلال بسطات الخضار والفواكه في محيط دوار المنطقة الصناعية بجانب مطعم الحثناوي والمسجد الكبير، والبسطات في منطقة الدوار الرئيسي في المدينة.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات خاصة فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس وحاصرت البلدة القديمة فيها، واعتقلت منها شابا.

واقحمت قوات خاصة سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت نصر مبروكة، من داخل البلدة.

كما اقتحمت أعدادا كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

وحاصرت قوات أخرى منها مشاة في حارات القريون، وسوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وسمع أصوات دوي انفجارات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من المحافظة، حيث اعتقلت القوات الشابين مصطفى عاهد الناجي، وحذيفة جهاد نزيه، خلال اقتحام واسع طال معظم أنحاء قرية كفر مالك.

وتخلل الاقتحام دهم منازل العديد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، والاستيلاء على بعض المركبات.

ومن مخيم الجلزون، اعتقلت قوات الاحتلال حمزة مصطفى الحطاب، بعد اقتحام منزله في المخيم، الذي شهد اقتحاما واسعا من قبل قوات مشاة وأخرى محمولة، انتشرت في العديد من الأحياء والأزقة، فيما اعتلى القناصة بعضا من العمارات العالية في محيط مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وتخلل الاقتحام احتجاز شاب ومركبته لبعض الوقت، ودهم العديد من المنازل والمحال التجارية وتفتيشها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ناصر مراد صافي من مخيم الجلزون، بعد توقيف مركبة كان يستقلها على حاجز عسكري مقام عند مدخل مدينة أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد زغلول، من قرية دورا القرع، بعد دهم منزله وتفتيشه وتكسير محتوياته.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بعد اقتحامها بلدة دورا، ومخيم الفوار، كما اقتحمت مدينة الخليل، وبلدة بيت أمر.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا، وداهمت منزل الأسير المحرر، ياسر محمود رجوب، وقامت بعملية تفتيش واسعة النطاق في المنزل ومحيطه، واستولت على مركبته، كما اعتقلت من البلدة المهندس إسماعيل العواودة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار، واعتقلت الشاب، ليث حسن السراحنة بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، والاعتداء على والده بالضرب المبرح، واقتحمت مدينة الخليل، وبلدة بيت امر.

وفي مدينة طولكرم، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا في محيط مقر جامعة القدس المفتوحة بطولكرم، واعتقلت منه الشاب محمود أديب شريتح.

وأشارت العائلة إلى أن جيش الاحتلال أبلغها بأن نجلها الثاني علاء مطلوب وعليه تسليم نفسه.