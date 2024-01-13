فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
13/01/2024 - 10:40

الحرب على غزة: شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي متواصل في أنحاء القطاع

تتواصل الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في عدة محاور في شمالي وجنوب قطاع غزة.

الحرب على غزة: شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي متواصل في أنحاء القطاع

(Gettyimages)

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ99 على التوالي، فيما واصل الاحتلال قصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين والمركبات المدنية في أنحاء القطاع، ما خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى منذ فجر اليوم.

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وبلغت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة المعلن عنها، 23 ألفا و708 شهداء بينما وصلت حصيلة الجرحى إلى 60 ألفا.

وتتواصل الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في عدة محاور في شمالي وجنوب قطاع غزة.

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