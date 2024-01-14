اقتحامات واعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات في جنين

تركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وقلقيلية، ونابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، والخليل، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في مدينة جنين ومخيمها أسفرت عن إصابة عددا من الشبان بجروح متفاوتة.

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وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وقلقيلية، ونابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، والخليل، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من دلال وفاطمة العاروري، شقيقتي الشهيد القائد صالح العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة قضاء رام الله.

وطالت عمليات الاقتحام بلدات المزرعة الغربية، وعارورة، وبيرزيت، ومخيم الجلزون، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشاب عرفات عبد الحي البرغوثي من منزله في قرية بيت ريما.

واعتقل جنود الاحتلال شابا قرب حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة بعد ضربه والاعتداء عليه.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت الشابين أيسر عليوي من زواتا، ومجاهد خرستاني، من الجبل الشمالي، كما اعتقلت الشابين حمزة دويكات وحازم جودة من داخل مركبتهم في حي التعاون.

وفي بلدة بيت امرين شمال نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح براء حسون بعد اقتحام منزله في البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وبني نعيم، قضاء الخليل، واقتحمت منازل واستولت على مركبات، واعتقلت فلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي جوابرة والفتى مالك زغير بعد مداهمة منزلهما في مخيم العروب.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت واعتقلت عمال غزة كافة الذين يتواجدون بالبلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة قلقيلية ودهمت عددا من المنازل، واعتدت على ساكنيها وعاثت فيها خرابا.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد علاء نزال في حي دائرة السير بمدينة قلقيلية، ومنزل أحد المطاردين في حارة السفيري بالمدينة.

وشهدت قلقيلية اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين تصدوا لها بإطلاق الرصاص الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها الليلة الماضية لعدة ساعات، وشرعت بتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

وكان شابان فلسطينيان أصيبا بنيران قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طواقم الإسعاف نقلت أحدهما إلى المستشفى بينما اعتقلت قوات الاحتلال الجريح الثاني.