مواجهات واعتقالات ومصادرة ممتلكات خلال اقتحام الاحتلال بلدات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات متقطعة في بعض المناطق.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

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وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في مختلف المحافظات والمخيمات، ولعل أبرزها جنين، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، وأريحا، وخلال الاقتحامات تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وسلب ممتلكات ومبالغ مالية، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية، قبل أن تقتحمه بجنودها وآلياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 طالبا كانوا يعتصمون داخل الجامعة، بينهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة محمد سلامة، وعدد من أعضاء المجلس والكتل الطلابية، كما اعتدت على عدد من موظفي الجامعة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر، وداهمت منازل الأسرى نائل ومراد وربيع البرغوثي، وعاثت فيها خرابا كبيرا، وصادرت مركبتي زوجتي الأسيرين نائل وربيع البرغوثي، كما استولت على مبالغ مالية من بيوتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال وليد ناجح جرابعة ونجله إبراهيم، بعد مداهمة منزلهما في بلدة بتين، كما اعتقلت القوات محمد عامر دبور، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مخيم الجلزون.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من مصطفى فوزي شرقاوي، وحسين يوسف شرقاوي، وصالح مريد تركمان، وتامر هاشم غريب، وبراء رائد الفار.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عين السلطان بمدينة أريحا ترافقها جرافة عسكرية، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتحطيم لمحتوياتها، واعتقلت الشاب أيمن شوكة، كما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المعتقل صالح الهريمي في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم وفتشته وخربت محتوياته، كما أطلقت قنابل الغاز صوب مركبة إسعاف في المنطقة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب قرب منطقة الإسكان في مدينة بيت جالا.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة يطا، واقتحمت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة، وخصوصا منطقتي المصلى والسهل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، طالت منازل معتقلين في سجون الاحتلال، واستولت على عدد من المركبات.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل كلا من: محمد قاسم شلش، وعيسى يوسف شلش، وقاسم أسامة شلش، وأحمد صبحي شلش، وجبر عطية شلش، ومحمد جبر شلش، وكرم محمد مسالمة، وسلطان نادر مسالمة، وسمير عبد القادر شلش، وأحمد محمد مسالمة، وعماد سليم مسالمة، ومن بلدة دورا اعتقلت محمد بسام الزير، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، طفلين من مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط واعتقلت الطفلين محمود علقم، وسيف العبيدي، بعد مداهمة منزلي ذويهما.