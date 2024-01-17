اشتباكات ومواجهات بالمخيمات واعتقالات بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة، على ما أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.

مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس (Getty Images)

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت صباح وفجر اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عقب التصدي لقوات الاحتلال التي ركزت اقتحاماتها في المدن الكبرى ومخيمات اللاجئين.

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واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة، على ما أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.

وبحسب المؤسسات الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال التي ركزت في اقتحاماتها على المخيمات، داهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا واحتجزت قاطنيها لساعات بعد أن أخضعتهم لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم، بعدة آليات وجرافات عسكرية، قبل أن تندلع اشتباكات ومواجهات عنيفة في المخيم.

وتوغلت قوات الاحتلال في شارع دوار العليمي "المحاكم"، ودوار شويكة، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع نابلس، باتجاه مخيم طولكرم للاجئين، شرقي المدينة.

وحاصرت آليات وجرافات الاحتلال العسكرية، مخيم طولكرم من كافة مداخله، ونشرت قناصتها في البنايات على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به.

وتمركزت آليات الاحتلال على مداخل مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي لمدينة طولكرم، والشهيد "ثابت ثابت" الحكومي القريب من مخيم طولكرم، وفرضت عليها طوقا عسكريا، بالإضافة للتواجد قرب مدخل مركز الإسعاف في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، واحتجاز طواقمه، وتفتيش مركبات الإسعاف ومنعها من الحركة.

واشتبكت المقاومة في مخيم طولكرم اشتبكت مع قوات الاحتلال وفجرت عبوات ناسفة محلية الصنع في الآليات والجرافات العسكرية، بينما انتشر جنود الاحتلال في حارة الغانم بالمخيم.

وقامت جرافات الاحتلال العسكرية بتجريف وتدمير شوارع مخيم طولكرم والبنى التحتية فيه، لا سيما في حارة النادي.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وبلدتي عزون، وكفر ثلث، وداهمت العديد من المنازل.

وأغلقت القوات بآلياتها العسكرية الطرق والمفترقات المؤدية إلى الحي، فيما داهم جنود الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف العمال الغزيين في عدة أحياء من مدينة قلقيلية، دون التمكن من معرفة عددهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز، بينما اقامت تلك القوات حاجزا عسكريا على مدخل النبي إلياس.

واعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة، بينهم طفل وامرأة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت كلا من: الطفل محمود عبد الله العالم، ومحمد أحمد أبو جبر، وأنس أيوب عبيد، وحسين عثمان أبو حمد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت القوات محمد علاء حجير، وميسم خالد ثلجي مصلح، وأيمن فرحات من قرية يبرود، وصلاح وفيق صالح بزار من قرية بيتللو غربا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال المعلمة بدرية أحمد من منزلها في حي البالوع في مدينة البيرة، والطالب في جامعة بيرزيت، الأسير المحرر محمد ماهر فقهاء بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا، ومحمد ساري حمايل من قرية كفر مالك عند حاجز طيار قرب بلدة ترمسعيا.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مادما جنوب وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة شاب برصاص الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بأن شابا، أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زواتا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في بلدة الرام، أغلقت خلالها قوات الاحتلال المدخل الشمالي للبلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين ومنازلهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان الذين تصدوا لآليات الاحتلال بالحجارة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء إلقاء قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز خلال اقتحامها البلدة غرب بيت لحم.